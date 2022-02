Tshoko – Webinar : Et si la musique s’accordait à votre identité de marque ? En ligne, 3 mars 2022, .

Notre expérience devant un film d’horreur serait-elle la même sur une musique de fond comique ? (Spoiler : la réponse est non !) L’influence de la musique sur nos ressentis et notre comportement est bien plus puissante qu’on ne le pense… C’est bien pour cette raison que le marketing sonore existe. **Alors, comment utiliser la musique au service de sa marque ?** C’est ce que Tshoko vous expliquera le **3 mars** à **18h** lors de leur webinar : **“Et si la musique s’accordait à votre identité de marque?”** Clémence, designer sonore chez Tshoko, vous parlera des effets de la musique sur notre comportement et vous présentera son processus de création ainsi que quelques exemples de réalisations. Ce sera diffusé en direct **sur YouTube**, ou sur place dans le **forum à H7.** Programme ——— 1. Qu’est ce que le design sonore ? 2. L’impact de la musique sur le consommateur et le rôle du marketing sonore 3. Questions/Réponses : Comment travaille un designer sonore ? Du premier échange à la livraison client. 4. Quelques unes de nos réalisations : – Fitness Park : identité sonore urbaine et sportive – Hôtel Maison Rouge : identité sonore luxueuse 1. Des outils musicaux pour enrichir l’expérience client 2. Réponses aux questions À propos de Tshoko —————— L’ambiance d’un établissement qu’elle soit visuelle, olfactive, et bien sûr auditive doit être maitrisée afin de mettre sa clientèle et ses collaborateurs dans les meilleures dispositions. La musique fait partie de cette équation, Tshoko vous aide à la résoudre simplement. Découvrez leur site web : [[https://www.tshoko.com/](https://www.tshoko.com/)](https://www.tshoko.com/) En savoir plus ————– [[https://bit.ly/3s6aGjL](https://bit.ly/3s6aGjL)](https://bit.ly/3s6aGjL)

