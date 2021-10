Cenon Le Rocher de Palmer Cenon, Gironde Tsew The Kid – Rocher de Palmer Le Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Le Rocher de Palmer, le jeudi 21 octobre

Il a dévoilé il y a quelques mois une première mixtape, **_Diavolana_**, qui a déjà la carrure d’un (excellent) premier album : 15 titres **bourrés de mélancolie et d’espoir**, de petites histoires du quotidien qui portent des **messages pleins de sagesse**… À cheval entre différents styles, comme des **Lomepal**, **Eddy de Pretto** ou autre **Lonepsi**, le jeune chanteur d’origine malgache a eu la chance de baigner, depuis l’enfance, dans un environnement musical qui lui a offert cette large palette dont il profite aujourd’hui. Citant comme références **Bruno Mars**, **Miguel**, **The Weekend** ou encore **OBOY** et **Joke/Ateyaba**, le jeune **Tsew The Kid** trépigne à l’idée de monter sur scène et de rencontrer son public. Après quelques années à bidouiller **des sons dans son garage**, il veut maintenant son shoot d’adrénaline, tout en étant bien conscient qu’il vaut mieux, dans le «game», garder la tête sur les épaules.

Tarif guichet : 27€ / Plein tarif : 25€ / Tarif abonné : 22€ / Pass culture

Une voix grave qui surprend, sortant de ce visage encore juvénile ; des paroles tendres et des mélodies r'n'b sur des beats hip-hop bien sentis : voici la sensation Tsew The Kid.

