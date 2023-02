Tsew The Kid SALLE OASIS LE MANS Catégories d’Évènement: Le Mans

Tsew The Kid SALLE OASIS, 5 mai 2023, LE MANS. Tsew The Kid SALLE OASIS. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:00 (2023-05-05 au ). Tarif : 25.9 à 25.9 euros. Superforma présente Inspiré par l'espoir et le renouveau Tsew the Kid est de retour le 20 janvier avec « Fou Malade ». Sur un riff de guitare immédiat et percutant, l'auteur-compositeur dévoile un titre pop où lâcher prise face à nos soucis résonne comme un mantra.Accès PMR : merci de nous contacter au 07 67 24 90 47 pour que nous puissions vous accueillir au mieux.

