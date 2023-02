Tsew the Kid du Gospel au Rap THEATRE PAUL ELUARD BEZONS Catégories d’Évènement: Bezons

Tsew the Kid du Gospel au Rap THEATRE PAUL ELUARD, 27 mai 2023, BEZONS. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 20:30 (2023-05-27 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. THEATRE PAUL ELUARD – BEZONS présente ce concert Né en 96 à Paris, Tsew The Kid, de son vrai nom Tsiry Ralaiarisedy a grandi à Antananarivo, capitale de Madagascar. Après la sortie de différents EP, c'est son titre Cigarette qui le propulse sur le devant de la scène grâce aux réseaux sociaux. Suit un mini-album très remarqué en 2019, Diavolana, qui lui permet de signer son premier contrat en maison de disque. Avec son premier album Ayna, il s'amuse à brouiller les pistes entre rap et pop ! Tsew, qui veut dire « bon » en malgache, s'inspire de ses cultures, l'Église protestante où il était soliste gospel, la pop américaine et bien sûr le rap, pour proposer une musique mélodique, urbaine aux sonorités funky, latino ou plus classiques.Ironisant sur son image de romantique, il aime se définir « comme un chanteur qui sait rapper ».À voir !

