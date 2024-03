Tsef Zon(e) Théâtre le Liburnia Libourne, lundi 11 mars 2024.

Tsef Zon(e) Lundi 11 mars à 19h30 // Danse bretonne Lundi 11 mars, 19h30 Théâtre le Liburnia Tarif unique 5€ (sur réservation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-11T19:30:00+01:00 – 2024-03-11T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-11T19:30:00+01:00 – 2024-03-11T20:00:00+01:00

Tsef Zon(e)

de la Cie C’hoari

Lundi 11 mars à 19h30

Danse bretonne

Durée : 22 min

Elles tournoient, sautent et tourbillonnent en symbiose, un vent iodé soufflant sur leur passage. Mêlant danse contemporaine et tradition bretonne, ce duo prend sa source dans l’ambiance festive et conviviale du Fest-Noz. Laissez-vous entraîner par cet élan jovial, à l’énergie communicative !

▶️ Voir le teaser vidéo

© Cie C’hoari