TSEF ZON(E) – LES RIAS 2021 Quimperlé, 27 août 2021, Quimperlé.

TSEF ZON(E) – LES RIAS 2021 2021-08-27 20:42:00 – 2021-08-27 21:07:00 Cour de l’école Guéhenno 7 Rue Thiers

Quimperlé Finistère

Compagnie C’hoari

Lorient (56) – Danse – 22 min

(Création bretonne 2019) – jauge : 400 personnes

TOUT PUBLIC

Jeux d’espaces et de dialogues, les deux danseuses tentent de réinvestir les codes de ces fêtes traditionnelles populaires, qui appellent à lâcher prise le temps d’une soirée. Tourbillonnant et serpentant, un terrain de jeu s’offre à elles. Auriculaires crochetés, le partage dans la simplicité et le plaisir d’être ensemble font tomber les barrières parfois répressives de la société. Les visages changent. La musique mène la danse. Le rythme intense crée le dialogue et fait marteler les chaussures cirées comme les sandales trouées sur le plancher. Les états de corps s’unissent et créent une symbiose donnant l’impression d’un moment suspendu.

Handicap Moteur – Handicap auditif – Handicap mental

