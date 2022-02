Tse Tula Chez Victor Lomé Catégorie d’évènement: Lomé

Français du Monde (section Togo) se tient aux côtés des artistes conteurs. Leurs spectacles auront subi de plein fouet la crise sanitaire, alors, plus que jamais, nous devons tous les soutenir. Voilà pourquoi, grâce à l’appui de notre cher “Monsieur Victor”, nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau spectacle “Des Voix sur le Sable” dans le conte théâtralisé « TSE TULA »?. Le conte théâtralisé a vu le jour au Togo, par l’entremise des pères conteurs. L’adaptation des contes est mise en scène comme au théâtre et est distillée sur un fond de musique original. Cela rappelle que le conte est un univers où la fiction, la réalité et le rêve se mélangent souvent pour nous interroger sur nous-même, sur nos propres existences, et sur nos contradictions. Cette création répond à un désir d’artistes togolais d’exhumer cette découverte, cette richesse longtemps délaissée par le monde artistique. Voici ? [un extrait de leur spectacle](https://www.youtube.com/watch?v=Rs3W_1xTRHk) Venez nombreux, on compte sur vous pour que vivent les contes !

