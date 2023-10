LA PLAGNE DE DÉLIRE TSARETTA La Plagne-Tarentaise, 21 octobre 2023, La Plagne-Tarentaise.

LA PLAGNE DE DÉLIRE 21 – 27 octobre TSARETTA 720 € au départ d’IDF

Ce séjour se déroulera à Bellentre en Savoie (73) dans le centre de la TSARETTA et comportera une multitude d’activités adaptées à l’âge des jeunes : ANGLAIS, Rando Husky / Archery Tag / Journée Course d’Orientation / Balades en Montagne / Activité Surprise / Atelier Cuisine / Atelier Mini Fusée / Atelier Jonglerie / Atelier Nature / Atelier Jeux Sportifs / Nos Animations et Veillées.

LES ACTIVITÉS :

– Activité Langue étrangère : découverte et pratique de l’ANGLAIS.

5 séquences de 2h00 sur le séjour. L’idée et de se servir de l’activité pour pratiquer et non l’inverse. La pédagogie de l’activité sera basée sur ce concept avec une idée : tout est source d’apprentissage. Les 10 heures sur le séjour sont un minimum car on pourra pratiquer lors des repas, du sport, des découvertes, des visites, des jeux sportifs et même des veillées… sans oublier les temps de vie quotidienne.

– Rando Husky : une activité qui a du chien ! Les jeunes adorent. Le lien avec l’animal se fait naturellement et très rapidement. La balade en montagne est différente. Le plaisir est encore plus grand (2 séances).

– Archery Tag : mieux que le tir-à-l’arc, plus fun qu’un simple concours de précision… L’archery tag est un sport nouveau qui allie précision et stratégie. Un sport à sensations, d’affrontements ludiques (1 demi-journée).

– Accrobranches : Une activité d’équilibre où les jeunes participeront à des parcours aussi fun qu’amusants. Il y en aura pour tous les goûts ! Une soirée animée avec repas montagnard sera la suite logique. Ça va être « show » patate !

Balade en Montagne : notre environnement regorge de chemins, de balades aussi simples que sympathiques. On peut ainsi découvrir autrement. On se dépayse et on respire (1 balade, plus si les jeunes sont demandeurs).

L’Activité Surprise : notre équipe mettra en place une animation qui dépendra du groupe, de l’âge des jeunes, des envies de chacun et des possibilités sur la période (piscine, descente en luge / luge d’été, sortie vélo, visite de fermes,…).

Activités au Choix : puisque c’est avant tout des vacances, les jeunes auront le choix des activités et construiront une partie du programme, ils auront 5 ateliers au choix :

– Atelier Cuisine : de bons p’tits gâteaux, des crêpes et autres sucreries (fabrication de sucettes, bonbons…),

– Atelier Mini Fusée : et si on s’amusait avec une expérience scientifique qui a de l’allure ? De la science oui, mais fun !

– Atelier Jonglerie : on fabrique nos balles pour apprendre à jongler.

– Atelier Nature : nous nous ferons un bel herbier. On entrevoit, on découvre et on apprend.

– Atelier Jeux Sportifs : comme il y en a pour tous les goûts, de nombreuses animations sportives seront proposées.

En grands et petits groupes… Nos Veillées ♥ : Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe d’animation.

