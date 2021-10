TRYPHÈME live A/V en IMMERSIVE 360 6Mic, 10 novembre 2021, Aix-en-Provence.

TRYPHÈME live A/V en IMMERSIVE 360

6Mic, le mercredi 10 novembre à 20:00

Mercredi 10 novembre, le 6MIC, Hexalab et BI-POLE vous proposent une soirée exceptionnelle en immersive 360° ! Pour l’occasion, une scénographie inédite sera mise en place avec un écran suspendu permettant la diffusion d’un live audiovisuel immersif*. À soirée exceptionnelle, line-up d’exception avec le live audiovisuel de TRYPHÈME, puis les DJ Sets de OC69 et RORRE ECCO. TRYPHÈME – live A/V La musique de Tryphème est de celle qui parvient à faire résonner dans l’âme les quelques cordes sensibles qu’il nous reste encore. La force de cette autodidacte, aujourd’hui installée à Paris, réside dans la puissance émotionnelle d’une musique hybride naviguant entre froideur industrielle, minuties électroniques et sensualités synthétiques. Révélée par un premier album en forme de compilation, Online Dating, sorti en 2017 sur CPU Records et qui l’a menée jusqu’à une Boiler Room Sheffield chapeautée par le label Warp, elle ne cesse depuis d’ouvrir de nouvelles pistes. Son émission « Dame de Coeur » sur LYL Radio en est une, qui vient nous révéler les résultats toujours subtils de ses recherches mélomanes. Grâce au programme de soutien du Centre FGO-Barbara, elle a également pu construire un live bien à elle, où les énergies se mêlent au même titre que les arts. Son deuxième album, Thanks God for Air Emotions est encore un autre indicateur de son obsession pour une musique à fleur de peau, conducteur sans filtre de ses sentiments vers les nôtres. INFOS PRATIQUES: Préventes : [https://bit.ly/immersive-event-tickets](https://bit.ly/immersive-event-tickets) Tarifs : 15€ / 12€ (réduit) / 6€* * Tarif réservé aux étudiants d’Aix-Marseille Université accessible le soir du concert sur présentation d’une carte étudiante valide. Début de la soirée : 19h00 Billetterie, Bar & Restauration sur place

De 6 à 15€

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



