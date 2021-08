Marseille le Silo Bouches-du-Rhône, Marseille Tryo le Silo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Tryo le Silo, 25 septembre 2021, Marseille. Tryo

le Silo, le samedi 25 septembre à 20:30

Tryo fêtera ses 25 ans à Bercy pour un spectacle unique le 12 Février 2021 ! En attendant cette date exceptionnelle, le groupe reprend les routes pour venir vous faire danser un peu partout et notamment au Cepac Silo de Marseille le 31 Janvier 2021. Un spectacle présenté par Adam Concerts en accord avec Pyrprod et Tout au Tour

de 33,50 à 42,50€

♫♫♫ le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu le Silo Adresse 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville le Silo Marseille