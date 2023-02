Tryo LE FIRMAMENT, 10 mars 2023, FIRMINY.

(L-D-20-5103/5108-09) Le Théâtre Jean-Alary en accord avec STRATEGES ORGANISATION, présente La réputation sur scène de Tryo n’est plus à faire, le groupe sillonne les scènes françaises et internationales depuis plus de 25 ans. Après avoir célébré cet anniversaire sur la scène de Bercy en mai dernier, c’est dans une poignée de salles plus confidentielles que le groupe décide de prolonger cette tournée au plus près de son public dans ce « Tout intime tour ». Si l’année 2020 marque leur 25 ans de carrière, ce n’est qu’en 2022 qu’ils peuvent enfin les célébrer sur la scène de Bercy, entourés d’artistes aux horizons multiples allant de Véronique Sanson, L.E.J., Claudio Capéo, Gauvain Sers à Bigflo & Oli, Alain Souchon, Sinsémilia, Dub Inc ou encore Bénabar. Fidèle à ses débuts, le groupe prouve encore une fois son énergie et sa puissance scénique, ses engagements et son amour du public à travers ces 14 titres.Ouverture des portes 1h avant le début du spectacleRéservation accès PMR : 04 68 115 915 Tryo Tryo

LE FIRMAMENT FIRMINY 2 Rue Dorian Loire

