TRYO, 11 mars 2023, .

TRYO



2023-03-11 – 2023-03-11

Donc, tout est pareil et tout est différent. Tryo, toujours combatif et dansant, toujours radieux et grave, toujours indigné et heureux. Et puis Tryo renouvelé, remodelé, réinventé – une performance quand on arrive au huitième album. Chants de bataille est un grand cru, avec des chansons politiques et sociétales, des chansons de bonheur, des chansons à partager à quelques milliers en festival ou pour gonfler le cœur, à fond dans les écouteurs…

Et puis quelque chose dans le son, dans l’éclat, dans l’énergie, quelque chose d’allègre et de limpide – une force, un optimisme, une envie régénérée. Oui, l’envie de changer le monde pour trois minutes, si on n’arrive pas à le changer en trois minutes.

dernière mise à jour : 2022-10-04 par