Tryo + 1ère partie Martigues, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Martigues.

Tryo + 1ère partie 2021-07-23 20:30:00 – 2021-07-23 Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône

33 33 Et puis Tryo renouvelé, remodelé, réinventé, une performance quand on arrive au huitième album.

Chants de bataille est un grand cru, avec des chansons politiques et sociétales, des chansons de bonheur, des chansons à partager à quelques milliers en festival ou pour gonfler le cœur, à fond dans les écouteurs…

Et puis quelque chose dans le son, dans l’éclat, dans l’énergie, quelque chose d’allègre et de limpide – une force, un optimisme, une envie régénérée.

Oui, l’envie de changer le monde pour trois minutes, si on n’arrive pas à le changer en trois minutes.



Dans le cadre la 4ème édition des concerts à ciel ouvert « Martigues Summer Festiv’ Halle ». Une programmation remarquable pour enthousiasmer des publics différents. Du 22 au 25 juillet 2021.

lahalle@ville-martigues.fr +33 4 42 44 35 35 https://www.martigues-summerfestivhalle.com/

