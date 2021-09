Villebon-sur-Yvette Centre Culturel Jacques Brel Essonne, Villebon-sur-Yvette TRY PARADISE à Villebon sur Yvette (91) Centre Culturel Jacques Brel Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Centre Culturel Jacques Brel, le dimanche 10 octobre à 17:00

“_Du Cachemire à Trinidad en passant par l’Inde du Sud et le Bosphore, le projet artistique de Try Paradise est un brise-glace poétique._” Compositions originales de **Jean-Marc Zelwer** au santour, avec * **Umadevi Nageswara Rao**, chant, * **Patrick Chartol**, basse fretless, * **Mathieu Borgne**, steeldrum, * **Ercan Dursun**, derbouka et tablas, et en invitée la danseuse de kathak **Isabelle Anna**. Création lumières et régie générale technique **Frédéric Dalila**. Une création soutenue par la ville et le service culturel de **Villebon sur Yvette.** – * Un concert annoncé dans l’**Agenda du Collectif MDM IdF** –

Du Cachemire à Trinidad en passant par l'Inde du Sud et le Bosphore, le projet artistique de Try Paradise est un brise-glace poétique. Centre Culturel Jacques Brel Rue Jacques Brel, 91140 Villebon-sur-Yvette

2021-10-10T17:00:00 2021-10-10T19:30:00

