le samedi 02 octobre 2021

le samedi 02 octobre 2021 Rendez-vous au jardin partagé à partir de 9h45 pour un départ de 10 h à 12h. L’association Graines d’Avenir vous propose l’action « Nettoyons notre village » 2eme édition Jardin partagé Truyes Truyes Indre-et-Loire

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T12:00:00

