“FESTHEA’’ (Festival National de Théâtre Amateur) 2, rue du Clocher, 3 novembre 2023, Truyes.

« Une troupe et sa pièce de théâtre d’une région de France en métropole et hors métropole sélectionnée par les membres du jury de ce 38ème festival viendra donner une représentation sur scène..

Vendredi 2023-11-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-11-03 22:00:00. EUR.

2, rue du Clocher

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



« A company and its play from a region of France in metropolitan France and outside metropolitan France selected by the members of the jury of this 38th festival will come to give a performance on stage.

« Una compañía de teatro y su obra, procedentes de una región de Francia, dentro o fuera de la Francia metropolitana, seleccionadas por los miembros del jurado de este 38º festival, vendrán a ofrecer una representación sobre el escenario.

« Eine Theatergruppe und ihr Theaterstück aus einer Region Frankreichs im Mutterland und außerhalb des Mutterlandes, die von den Jurymitgliedern dieses 38.

