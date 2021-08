Truyes Château de Bel Air Indre-et-Loire, Truyes ⛱ CINEMA PLEIN AIR – Mercredi 4 août à TRUYES ? Château de Bel Air Truyes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

⛱ CINEMA PLEIN AIR – Mercredi 4 août à TRUYES ? Château de Bel Air, 4 août 2021 20:00, Truyes. Mercredi 4 août, 20h00 gratuit, pass sanitaire Mercredi 4 août FILM : L’appel de la forêt de Chris Sanders Dès 20h : Chanson française avec Marcelle et Marcel Projection à la tombée de la nuit vers 22h00 Parc du château de Bel Air, 37320 TRUYES ⛱ CINEMA PLEIN AIR – Mercredi 4 août à TRUYES ? Mercredi 4 août

FILM : L’appel de la forêt de Chris Sanders

Dès 20h : Chanson française avec Marcelle et Marcel

Projection à la tombée de la nuit vers 22h00

Parc du château de Bel Air, 37320 TRUYES Synopsis : La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître… Durée : 1h45 min

Déconseillé aux moins de 10 ans Infos pratiques :

Conformément aux décisions gouvernementales concernant les mesures sanitaires dans les lieux culturels rassemblant plus de 50 personnes, la présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour accéder à ce cinéma plein air. – Gel hydroalcoolique à disposition

– Respecter le fléchage – Gratuit

– Pour plus de confort vous pouvez apporter doudous, chaises pliantes, transats et couvertures ou plaids Organisé par la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre Château de Bel Air Château de Bel Air, 37320 Truyes 37320 Truyes Indre-et-Loire mercredi 4 août – 20h00 à 23h59

