Théâtre « Celui qui souffle et qu’on oublie » Truyes, dimanche 17 mars 2024.

Théâtre « Celui qui souffle et qu’on oublie » Truyes Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-03-17 15:30:00

fin : 2024-03-17

“Celui qui souffle et qu’on oublie“ de Cyrano de Bergerac avec “Les Arts Maniak’’. « Précédé en tout lieu par son apparence qu’il cache sous un masque, Cyrano se retrouve bientôt placé devant un choix cornélien : aider Christian à séduire Roxanne, ou bien dévoiler son amour à la belle. Au risque d’être rejeté ? » 9 comédiens s’approprient ce texte intemporel, passant du rire à l’émotion, de la poésie à la passion, dans un univers aux costumes décalés ! Alors, aux poètes qui dorment en vous, à cette part d’enfant qui s’amuse d’un rien, aux romantiques ivres d’émotions fortes, aux amoureux fous, aux hommes et aux femmes qui se cachent derrière une apparence, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche.

8 EUR.

2 Rue du Clocher

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire danfavier@free.fr



