Début : Samedi 2024-02-10 20:30:00

Notre association présente un ciné-concert, “La Bobine’’.

Notre association présente un ciné-concert, “La Bobine’’. « Connu pour son rôle de pionnier du 7e art et inventeur des premiers effets spéciaux, “Georges Méliès“ a réalisé près de 600 films. Si nous avons tous à l’esprit le charme désuet de ses courts métrages en noir et blanc, nous les connaissons moins en couleurs. Chaque image de la bobine était coloriée au pinceau comme les plus belles enluminures. Un magnifique travail de restauration nous révèle aujourd’hui ces témoignages des 1ers temps du cinéma. » Le trio Héloïse Lefebvre, Louis Guignier et Paul Audoynaud à l’instrumentation aussi moderne qu’atypique a créé une bande originale revisitant l’esthétique des compositeurs impressionnistes en y ajoutant une touche de folie et d’improvisation en accompagnement.

8 EUR.

2 Rue du Clocher

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire danfavier@free.fr



