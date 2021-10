Mérignac Le Krakatoa Gironde, Mérignac Trust – Recidiv Tour Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Trust – Recidiv Tour Le Krakatoa, 11 octobre 2022, Mérignac. Trust – Recidiv Tour

Le Krakatoa, le mardi 11 octobre 2022 à 20:30

« Ce projet est une idée de fin de repas. Nous avons revisité nos 3 premiers albums…! Vertigineux…» Ces quelques mots de Bernie Bonvoisin résument bien l’aventure dans laquelle TRUST et son équipe se sont lancés pour concrétiser le projet RECIDIV : RE – Session I L’Élite, CI – Session II Répression, DIV – Session III Marche ou Crève. Les 3 albums disponibles en CD + DVD et vinyles donneront vie à une tournée très attendue !

Prévente : 35€

Organisateur : BASE PRODUCTION Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-11T20:30:00 2022-10-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Le Krakatoa Adresse 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Le Krakatoa Mérignac