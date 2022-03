Trust – Recidiv Tour Carrière (La) Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Trust – Recidiv Tour Carrière (La), 25 novembre 2022, Saint-Herblain. 2022-11-25

Horaire : 20:00

Gratuit : non 35 € BILLETTERIES : www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.com Concert.”Ce projet est une idée de fin de repas. Nous avons revisité nos 3 premiers albums… ! Vertigineux…” Ces quelques mots de Bernie Bonvoisin résument bien l’aventure dans laquelle TRUST et son équipe se sont lancés pour concrétiser le projet RECIDIV :RE – Session I L’Élite,CI – Session II Répression,DIV – Session III Marche ou Crève. Carrière (La) adresse1} Bourg Saint-Herblain 44800 Accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Carrière (La) Adresse 2B Rue du Souvenir Français Ville Saint-Herblain lieuville Carrière (La) Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Carrière (La) Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Trust – Recidiv Tour Carrière (La) 2022-11-25 was last modified: by Trust – Recidiv Tour Carrière (La) Carrière (La) 25 novembre 2022 Carrière (La) Saint-Herblain Nantes

Saint-Herblain Loire-Atlantique