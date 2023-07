Le mercredi c’est fermier Truinas, 19 juillet 2023, Truinas.

Truinas,Drôme

Venez visiter une ferme près de chez vous

Cet été, la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux organise « LE MERCREDI C’EST FERMIER »..

2023-07-19 10:00:00 fin : 2023-07-19 12:00:00. .

Truinas 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and visit a farm near you

This summer, the Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux is organizing « WEDNESDAY IS FARMING ».

Ven a visitar una granja cerca de ti

Este verano, la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux organiza « EL MIÉRCOLES ES GRANJA ».

Besuchen Sie einen Bauernhof in Ihrer Nähe!

Diesen Sommer organisiert die Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux « LE MERCREDI C?EST FERMIER » (Der Mittwoch ist Bauernhof).

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux