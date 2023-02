TRUFFE ET TERROIR EN MALEPÈRE Roullens A.D.T. de l'Aude / Grand Carcassonne Tourisme Roullens Catégories d’Évènement: Aude

2023-06-24 10:00:00 – 2023-06-24 17:00:00
Roullens
Aude

Aude Roullens Marché de la Truffe d’été et des produits du terroir.

Dégustation des vins de l’AOP Malepère.

Animations ! Programmation complète à venir.

Une animation labellisée Vignobles & Découvertes Grands Vins en Grand Carcassonne truffeetterroir.roullens@orange.fr +33 6 08 34 30 06 Roullens

