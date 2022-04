TRUFFE ET TERROIR EN MALEPÈRE Roullens Roullens Catégories d’évènement: Aude

Roullens Aude Roullens EUR Fête de la truffe d’été de l’ AOP Malepère.

Marché, repas, animations

Plus d’infos à venir

Un événement labellisé Vignobles & Découvertes Grands Vins en Grand Carcassonne truffeetterroir.roullens@orange.fr +33 6 08 34 30 06 Roullens

