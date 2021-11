Cabrespine Cabrespine Aude, Cabrespine TRUFFE ET PATRIMOINE Cabrespine Cabrespine Catégories d’évènement: Aude

Cabrespine Aude Cabrespine Pour cette édition 2022, la Confrérie Los Trufaïres de Vilanova de Menerbès, la municipalité et l’ensemble des partenaires associés, organisent leur journée Truffe et Patrimoine à Cabrespine. Marché et repas à emporter ! Cette manifestation est une opération gourmande et conviviale organisée chaque année sur un des trois villages du Triangle d’Or de la Truffe (Villeneuve-Minervois, Cabrespine et Trassanel). Tous les bénéfices récoltés durant cette journée sont utilisés pour la restauration du patrimoine de la commune organisatrice. Dès 9h30, marché des produits du terroir : marché aux truffes, marché de producteurs, stand de La Confrérie et ses produits truffés vous y attendent. Programme détaillé à venir. Entrée libre, port du masque obligatoire, respect des gestes barrières. info@aude-truffes.com +33 4 68 10 61 07 Cabrespine

