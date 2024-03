True School Event Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, dimanche 21 avril 2024.

True School Event Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Assistez en direct au concours chorégraphique et battle hip hop de l’école Cré Scène 13 pour encourager les participant·es !Enfants

Concours chorégraphique et battle hip hop.



Après une journée de préselection des talents de notre région et d’ailleurs, assistez en direct au concours chorégraphique et battle hip hop pour encourager les participant·es !



True School Event est un spectacle à venir voir en famille ou entre amis dès 14h30 au Grand Plateau de la Friche.



Le concours chorégraphique hip hop comprend

• Groupes enfants / ados / adultes (3 personnes min, pas de maximum).

• Les duos uniquement à partir de 16 ans.

• un battle hip hop 2 vs 2 all styles (présélection le 20 avril à 17h30 à Cré Scène 13, 71 rue Château Payan 13005 Marseille).



Juges Fox, Richard MPassi / Speaker Tony Badman.



Une proposition de Cré Scène 13 , Accrorap Cie Kader Attou et AMI / Dynamo. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

