Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille e 14 ans qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la famille. **Séléction Festival de Cannes 2020.** DRAME DE NAOMIE KAWASE AVEC ARATA IURA… JAPON – 2020 – 2H20 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

