Cinéma d’Erquy, le lundi 16 août à 20:30

Durée : 2h 20min Réalisateur : Naomi Kawase Interprètes : Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita, Taketo Tanaka, Reo Sato **Synopsis** : Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la famille, elle va alors provoquer une rencontre drame VOST art et essai Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2021-08-16T20:30:00 2021-08-16T22:30:00

