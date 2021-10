True Copy Pau, 8 octobre 2021, Pau.

True Copy 2021-10-08 – 2021-10-08 Espaces Pluriels 17 Avenue de Saragosse

Pau Pyrénées-Atlantiques

5 19 EUR – En néerlandais surtitré –

Le 6 mai 1994, les gendarmes font irruption sur le domaine du faussaire néerlandais Geert Jan Jansen en France et y découvrent plus de 1600 fausses œuvres de grands maîtres comme Picasso, Dalí, Appel, Matisse et Hockney. Pendant plus de vingt ans, Geert Jan Jansen a mené le monde de l’art en bateau et, aujourd’hui encore, des tableaux de sa main sont accrochés aux cimaises de musées du monde entier, sans que quiconque ne se doute qu’il s’agit en fait de contrefaçons. Un sujet passionnant pour le groupe BERLIN mené par les Belges Bart Baele et Yves Degryse, qui depuis sa création en 2003 focalise sa recherche documentaire et interdisciplinaire sur le rapport du vrai et du faux au théâtre et dans la vie. Armé de caméras, de techniques d’interview, de tables de montage et accompagné de comédiens, BERLIN brosse le tableau de la réalité…

+33 5 59 84 11 93

Espaces Pluriels

