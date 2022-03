True Believers – Concert Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Masevaux-Niederbruck

True Believers – Concert Masevaux-Niederbruck, 22 avril 2022, Masevaux-Niederbruck.

2022-04-22 – 2022-04-22

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck Auteur, musicien et chanteur strasbourgeois, Thomas Kieffer revient à Holtzheim pour présenter de nouveaux titres extraits de son album à paraître, « True Believers ». Il sera accompagné de sa nouvelle équipe de musiciens, tous originaires d’Alsace : Jonathan Haessler à la batterie, Philippe Sissler à la basse et Matthieu Spehner aux claviers. Thomas dévoile à présent sa sensibilité dans des textes où l’actualité et l’introspection prennent toute leur dimension. Son expérience de la vie lui permet d’explorer son intimité et de revenir aux sources. Un univers folk et rock, le tout teinté d’électro. Auteur, musicien et chanteur strasbourgeois, Thomas Kieffer vient à la Grange Burcklé pour présenter de nouveaux titres extraits de son album à paraître, « True Believers ».

Un univers rock et folk teinté d'electro.

