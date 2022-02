Trucs et astuces du jardinier Arche de la Nature Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Trucs et astuces du jardinier

Arche de la Nature, le samedi 7 mai à 09:00

**Les plantes utiles** : purins, associations végétales, paillages, amendements organiques, autant de richesses naturelles à découvrir. Inscription obligatoire

5 €

Arche de la Nature 51, rue de l'Estérel 72100 Le Mans

2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T12:00:00

