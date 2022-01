Trucs en Truck Le Rallumeur d’étoiles Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Trucs en Truck sont un duo guitare voix qui serra vous emmener en voyage! Comme leur nom l’indique ils parcourent le monde à bord de leur camion aménagé pour proposer un spectacle vivant. Venez chanter, danser, grâce à leur large éventail de variété ! Revivez des souvenirs d’antan avec des chansons de Brassens, Piaf. Laissez vous bercer par des chansons traditionnelles d’Europe de l’est . Découvrez leur univers et leurs compositions ! Il y en a pour tout les goûts et tout les âges ! C’est un évènement à ne pas manquer plein de joie de sourire et d’amour . Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre ♫MUSIQUE TRADITIONNELLE♫ Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône

