« Truckathlon » au profit du Téléthon à La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LA GUERCHE DE BRETAGNE

« Truckathlon » au profit du Téléthon à La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne, 3 décembre 2022, La Guerche-de-Bretagne. « Truckathlon » au profit du Téléthon à La Guerche-de-Bretagne

5 Promenade du Grand Mail Place du Grand Mail La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Place du Grand Mail 5 Promenade du Grand Mail

2022-12-03 – 2022-12-03

Place du Grand Mail 5 Promenade du Grand Mail

La Guerche-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine La Guerche-de-Bretagne « Truckathlon » au profit du Téléthon à La Guerche-de-Bretagne, un baptême en camion pour un circuit en ville de 10 minutes.

La journée débutera dès 9 h, jusqu’à 18 h, par un Truckatlon. Yannick, Yvan, Antoine et Christian proposent de partager leur passion en organisant des balades dans les rues de La Guerche, dans leur camion avec une vue impressionnante. À partir de 2 € (par personne et par tour). Samedi 3 décembre, sur la place du Grand Mail au profit du Téléthon. Organisé par l’Association de randonnée pédestre Rannée, Drouges, Moussé, Arbrissel. reon@afm-telethon.fr +33 6 76 52 89 94 Place du Grand Mail 5 Promenade du Grand Mail La Guerche-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2022-11-18 par OT – VITRE

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, LA GUERCHE DE BRETAGNE Autres Lieu La Guerche-de-Bretagne Adresse La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine OT - VITRE Place du Grand Mail 5 Promenade du Grand Mail Ville La Guerche-de-Bretagne lieuville Place du Grand Mail 5 Promenade du Grand Mail La Guerche-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-guerche-de-bretagne/

« Truckathlon » au profit du Téléthon à La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 2022-12-03 was last modified: by « Truckathlon » au profit du Téléthon à La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 3 décembre 2022 5 Promenade du Grand Mail Place du Grand Mail La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine OT - VITRE ille-et-vilaine La Guerche-de-Bretagne

La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine