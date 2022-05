Truck Show Castets, 25 juin 2022, Castets.

Truck Show Castets

2022-06-25 – 2022-06-25

Castets 40260

Un rassemblement de camion au centre routier de Castets. Au rendez-vous, animation, concert, exposition de camions, défilé dans la ville et bien plus encore.

Buvette et restauration sur place.

Ouvert à tous. Entrée : 2 €, gratuit pour les – de 10 ans.

Informations au 07 68 21 31 45.

Un rassemblement de camion au centre routier de Castets. Au rendez-vous, animation, concert, exposition de camions, défilé dans la ville et bien plus encore.

Buvette et restauration sur place.

Ouvert à tous. Entrée : 2 €, gratuit pour les – de 10 ans.

Informations au 07 68 21 31 45.

+33 7 68 21 31 45

Un rassemblement de camion au centre routier de Castets. Au rendez-vous, animation, concert, exposition de camions, défilé dans la ville et bien plus encore.

Buvette et restauration sur place.

Ouvert à tous. Entrée : 2 €, gratuit pour les – de 10 ans.

Informations au 07 68 21 31 45.

les routiers du Sud Ouest

Castets

dernière mise à jour : 2022-04-30 par