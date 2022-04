TRUCK AND BEER Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

TRUCK AND BEER Béziers, 5 juin 2022, Béziers. TRUCK AND BEER Béziers

2022-06-05 11:00:00 – 2022-06-05 21:00:00

Béziers Hérault Le festival Truck and Beer met à l’honneur les brasseurs locaux : Alaryk, Kiss Wing, Nootka et la Gorge Fraîche. Un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes des bières artisanales. Bien-sûr on a aussi pensé aux gastronomes, avec un large choix de food-trucks, vous trouverez forcément une spécialité qui vous convient Profitez d’une ambiance musicale et conviviale. Retrouvez aussi, Smile Kayak, pour une initiation. L’ accès piéton et le stationnement en bas des écluses seront interdits pendant l’événement.

L’entrée devra se faire par le parking du site, côté route de Narbonne, via le rond-point Bachaga Boualem (rond-point de l’écluse) par la Rue du Canal Royal. Pass sanitaire obligatoire. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Le festival Truck and Beer met à l’honneur les brasseurs locaux : Alaryk, Kiss Wing, Nootka et la Gorge Fraîche. Un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes des bières artisanales.

Bien-sûr on a aussi pensé aux gastronomes, avec un large choix de food-trucks, vous trouverez forcément une spécialité qui vous convient Le festival Truck and Beer met à l’honneur les brasseurs locaux : Alaryk, Kiss Wing, Nootka et la Gorge Fraîche. Un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes des bières artisanales. Bien-sûr on a aussi pensé aux gastronomes, avec un large choix de food-trucks, vous trouverez forcément une spécialité qui vous convient Profitez d’une ambiance musicale et conviviale. Retrouvez aussi, Smile Kayak, pour une initiation. L’ accès piéton et le stationnement en bas des écluses seront interdits pendant l’événement.

L’entrée devra se faire par le parking du site, côté route de Narbonne, via le rond-point Bachaga Boualem (rond-point de l’écluse) par la Rue du Canal Royal. Pass sanitaire obligatoire. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

TRUCK AND BEER Béziers 2022-06-05 was last modified: by TRUCK AND BEER Béziers Béziers 5 juin 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault