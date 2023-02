TRUCK AND BEER Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Herault Le festival Truck and Beer met à l’honneur les brasseurs locaux. Un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes des bières artisanales. Bien-sûr nous avons aussi pensé aux gastronomes, avec un large choix de food-trucks, vous trouverez forcément une spécialité qui vous convient. Toute la journée, de nombreuses animations attendent aussi petits et grands ainsi que des concerts live. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Le festival Truck and Beer met à l’honneur les brasseurs locaux. Un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes des bières artisanales. Nous avons aussi pensé aux gastronomes, avec un large choix de food-trucks, vous trouverez forcément une spécialité qui vous convient. Toute la journée, de nombreuses animations attendent aussi petits et grands ainsi que des concerts live. Béziers

