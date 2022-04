TRUCK AND BEER Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Le festival Truck and Beer met à l’honneur les brasseurs locaux : Alaryk, KissWing, Nootka, la Gorge Fraîche et la Toria. Un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes des bières artisanales. Bien-sûr on a aussi pensé aux gastronomes, avec un large choix de food-trucks, vous trouverez forcément une spécialité qui vous convient Profitez d’une ambiance musicale et conviviale. Le festival Truck and Beer met à l’honneur les brasseurs locaux : Alaryk, Kiss Wing, Nootka, la Gorge Fraîche et la Toria. Un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes des bières artisanales.

accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/

