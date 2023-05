Stage de tennis rue du Chanoine Pfleger Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Truchtersheim

Stage de tennis rue du Chanoine Pfleger, 3 juillet 2023, Truchtersheim. Les stages de tennis reprennent ! Réservation au 06 29 18 35 18 ou jonathanlaubut@gmail.com.

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-28 15:00:00. EUR.

rue du Chanoine Pfleger

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



The tennis courses are back ! Reservation at 06 29 18 35 18 or jonathanlaubut@gmail.com ¡Vuelven los cursos de tenis! Reservas en el 06 29 18 35 18 o jonathanlaubut@gmail.com Die Tenniskurse beginnen wieder! Reservierungen unter 06 29 18 35 18 oder jonathanlaubut@gmail.com Mise à jour le 2023-05-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Truchtersheim Autres Lieu rue du Chanoine Pfleger Adresse rue du Chanoine Pfleger Ville Truchtersheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville rue du Chanoine Pfleger Truchtersheim

Truchtersheim rue du Chanoine Pfleger Truchtersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/truchtersheim/

Stage de tennis rue du Chanoine Pfleger 2023-07-03 was last modified: by Stage de tennis rue du Chanoine Pfleger rue du Chanoine Pfleger 3 juillet 2023 rue du Chanoine Pfleger Truchtersheim

Truchtersheim Bas-Rhin