Exposition : Confitures ! Une expo à s’en lécher les doigts Truchtersheim Catégories d’Évènement: 67370

Truchtersheim

Exposition : Confitures ! Une expo à s’en lécher les doigts, 29 avril 2023, Truchtersheim . Exposition : Confitures ! Une expo à s’en lécher les doigts EUR 4 place du Marché Truchtersheim 67370

2023-04-29 – 2023-04-30 Truchtersheim

67370 . EUR Les confitures prennent place et vont envahir le premier étage de la Maison du Kochersberg ! Plus d’informations autour de cette exposition à venir très prochainement. +33 3 88 21 46 91 Truchtersheim

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: 67370, Truchtersheim Autres Lieu Truchtersheim Adresse 4 place du Marché Truchtersheim 67370 Ville Truchtersheim Departement 67370 Tarif EUR Lieu Ville Truchtersheim

Truchtersheim Truchtersheim 67370 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/truchtersheim /

Exposition : Confitures ! Une expo à s’en lécher les doigts 2023-04-29 was last modified: by Exposition : Confitures ! Une expo à s’en lécher les doigts Truchtersheim 29 avril 2023 4 place du Marché Truchtersheim 67370 67370 Truchtersheim

Truchtersheim 67370