Les Heures Musicales du Kochersberg : Broadway Rythm Truchtersheim, samedi 6 avril 2024.

Les Heures Musicales du Kochersberg : Broadway Rythm Truchtersheim Bas-Rhin

« Redécouvrez le grand répertoire américain de Broadway et de la Metro Goldwyn Mayer.

Conçu en collaboration entre Emma Kate Nelson et le compositeur Callum Au, nommé aux Grammy Awards, le spectacle « Broadway Rhythm » promet une expérience musicale inoubliable.

Plongez dans l’univers éblouissant d’Emma Kate Nelson et son trio de jazz qui vous transportera dans un spectacle d’une rare harmonie. Une fusion parfaite entre mélodies envoûtantes, chorégraphies captivantes et effets visuels époustouflants, le tout sublimé par les compositions immortelles de grands noms tels que Cole Porter, Irving Berlin, Harold Arlen, Duke Ellington et George Gershwin. Sous la direction musicale de Charlotte Gauthier, ce show sera enrichi par la participation des éminents chorégraphes et champions mondiaux de claquettes, Dorel et Costel Surbeck. »

20A rue de la Gare

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est ecole.musique@kochersberg.fr



