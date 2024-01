Les Heures Musicales du Kochersberg Spectacle du Quatuor Leonis Truchtersheim, samedi 23 mars 2024.

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23 22:00:00

« Mise sur orbite du Quatuor Leonis (Prix International de Genève) derrière leurs violons, alto et violoncelle, ces anges virtuoses se transforment en “loups garocks” assoiffés de musique. Dans le monde déjanté de Manu Kroupit, Haydn côtoie Lenny Kravitz, Bach converse avec James Brown, Tchaïkovski tutoie Gainsbourg… À la ferveur tzigane succèdent des envolées de rock psychédélique ou des accents irlandais. Et autour de l’univers de Serge Gainsbourg gravitent aussi bien Édith Piaf que Mozart…

Complices, emportés par leurs chaises à roulettes, jouant et dansant à la fois, funambules sur leurs cordes, les musiciens valsent aux quatre coins de la scène dans un métro imaginaire, un carrousel ou une voiture improbable. On ne serait pas étonné de voir les instruments posséder leurs maîtres, disparaître, se mettre à jouer tout seuls et même, à parler.

Tout est suspendu à la fragilité de l’éclisse, cette petite pièce de bois essentielle à la résonance d’un violon. Dans ce “corps-à-cordes” soutenu, le quatuor se démène pour éviter l’éclipse totale. »

EUR.

20A rue de la Gare

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est ecole.musique@kochersberg.fr



L’événement Les Heures Musicales du Kochersberg Spectacle du Quatuor Leonis Truchtersheim a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg