Les Heures Musicales du Kochersberg Matthieu Chazarenc Quartet Truchtersheim, dimanche 17 mars 2024.

Début : 2024-03-17 17:00:00

fin : 2024-03-17 19:00:00

« Batteur de génie et jazzman reconnu, un des plus doués de sa génération, Matthieu Chazarenc s’est distingué sur scène dans les projets de musiciens reconnus en France et à l’étranger (Olivia Ruiz, Paolo Fresu, Olivier Ker Ourio, Ibrahim Maalouf,Thomas Enhco… et Charles Aznavour dans sa dernière tournée).

Son quartet est composé de Sylvain Gontard, en fin styliste du bugle, Christophe Wallemme, grand maître des élégances fondamentales à la contrebasse et Laurent Derache à l’accordéon, qui donne ici de manière libre et lyrique, un nouveau souffle à la boîte à frissons .

Ce quartet joue une musique envoûtante tantôt nostalgique, tantôt joyeuse, toujours aérée, souple et nuancée. Des ballades finement orchestrées, aux riches harmonies, qui virevoltent avec des changements de rythme incessants… emmenées par un équipage de virtuoses qui s’est soudé au fil des concerts et des tournées.

Laissez vous porter par la couleur chantante de l’accordéon, la chaleur veloutée du bugle, le lyrisme de la contrebasse et la richesse ciselée de la batterie et des percussions. »

20A rue de la Gare

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est ecole.musique@kochersberg.fr



