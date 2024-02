TRT Trail 3ème édition Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil, dimanche 6 octobre 2024.

Organisé par Team Rider Tatoo et le Comité des Fêtes de la ville sont heureux de vous annoncez la troisième édition du Team Rider Tattoo Trail sur la commune de Plobannalec-Lesconil le TRT Trail.

Il aura lieu le 1er octobre 2023 au départ de la salle omnisport de pont plat

A 9h00 marche 10 km + cani-marche.

A 9h30 un départ pour les joëlettes

A 10h00 Trail et cani-trail ouvert à tous à 10h sur un parcours non chronométré d’environ 15 km accessible à toutes et tous sans difficultés particulières.

La Team Rider Tattoo est née du rassemblement de quelques amis pour promouvoir le sport, le Trail et la course nature notamment chez l’enfant malade et/ou handicapé par le biais d’une joëlette qui est une sorte de chaise à porteur munie d’une roue unique située sous le fauteuil et de 2 brancards permettant de véhiculer une personne sur tout type de terrain.

Nous venons également en soutient (par la récolte de dons) à l’association un Horizon d’espoir qui à pour but d’aider la recherche contre le cancer chez l’enfant et de participer à l’amélioration de la qualité de vie de l’enfant hospitalisé.

Les dossards seront à retirer à la salle omnisports (pont plat) de Plobannalec-Lesconil à partir de 8h.

Une petite restauration sera proposée sur place.

Pas de certificat médical demandé pour la marche.

Inscriptions sur place ou sur www.klikego.com ou le jour de l’épreuve = 5€ .

Début : 2024-10-06 09:00:00

fin : 2024-10-06 13:00:00

