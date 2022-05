TRT Trail – 1ère Édition Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: Finistère

Plobannalec-Lesconil

TRT Trail – 1ère Édition Plobannalec-Lesconil, 2 octobre 2022, Plobannalec-Lesconil. TRT Trail – 1ère Édition rue Jean Jaurès Le port Plobannalec-Lesconil

2022-10-02 – 2022-10-02 rue Jean Jaurès Le port

Plobannalec-Lesconil Finistère Depuis sa création, il y a six ans, par un groupe de copains passionnés par le trail, l’association Team Rider Tattoo ne s’est pas contentée de promouvoir la course à pied hors des sentiers battus. Elle s’est aussi lancée dans le projet de permettre à des enfants que le handicap éloigne de la pratique sportive, de partager d’intenses émotions.

8h30 – Départ Marche – 15 km

9h30 – Départ Joëlette – 15 km

10h00 – Départ Trail – 15 km Depuis sa création, il y a six ans, par un groupe de copains passionnés par le trail, l’association Team Rider Tattoo ne s’est pas contentée de promouvoir la course à pied hors des sentiers battus. Elle s’est aussi lancée dans le projet de permettre à des enfants que le handicap éloigne de la pratique sportive, de partager d’intenses émotions.

8h30 – Départ Marche – 15 km

9h30 – Départ Joëlette – 15 km

10h00 – Départ Trail – 15 km rue Jean Jaurès Le port Plobannalec-Lesconil

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plobannalec-Lesconil Autres Lieu Plobannalec-Lesconil Adresse rue Jean Jaurès Le port Ville Plobannalec-Lesconil lieuville rue Jean Jaurès Le port Plobannalec-Lesconil Departement Finistère

Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plobannalec-lesconil/

TRT Trail – 1ère Édition Plobannalec-Lesconil 2022-10-02 was last modified: by TRT Trail – 1ère Édition Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil 2 octobre 2022 finistère Plobannalec-Lesconil

Plobannalec-Lesconil Finistère