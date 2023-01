GRAND DESTOCKAGE de vêtements SECOURS POPULAIRE de l’AUBE Troyes Catégories d’Évènement: Aube

GRAND DESTOCKAGE de vêtements SECOURS POPULAIRE de l’AUBE, 18 janvier 2023 14:00, Troyes. 18 janvier – 10 février Sur place Entrée libre

Profitez de notre GRAND DESTOCKAGE de vêtements à prix mini Ça commence demain ! Grand déstockage au vestiaire du Secours Populaire. Pour les adultes 1€ les vêtements, 5€les combinaisons de ski, 3€les manteaux et pantalons des ski, 0,50€ les vêtements d’enfant. 1€les chaussures et les sacs.

Articles ni repris ni échangés.

Paiement en espèces SECOURS POPULAIRE de l’AUBE 9 rue Godard Pillaveinne – 10000 TROYES 10000 Troyes Aube mercredi 18 janvier – 14h00 à 16h45

vendredi 20 janvier – 14h00 à 16h45

vendredi 27 janvier – 14h00 à 16h45

vendredi 3 février – 14h00 à 16h45

vendredi 10 février – 14h00 à 16h45

Détails Heure : 14:00 - 16:45 Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu SECOURS POPULAIRE de l'AUBE Adresse 9 rue Godard Pillaveinne - 10000 TROYES Ville Troyes Age maximum 99 lieuville SECOURS POPULAIRE de l'AUBE Troyes Departement Aube

