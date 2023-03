BRADERIE SOLIDAIRE du SECOURS POPULAIRE SECOURS POPULAIRE de l’AUBE, 11 mars 2023 10:00, Troyes.

BRADERIE SOLIDAIRE du 11 mars 2023 Samedi 11 mars, 10h00 1

C’est la ruche au vestiaire ! Après la braderie du 10 décembre et le déstockage du mois de février nos abeilles bénévoles vous proposent une nouvelle braderie le 11 mars prochain ! Sans cesse en action, elles vous accueilleront ce jour-là dans leur caverne d’Ali Baba avec leur légendaire sourire. Venez tous en nombre. Prix écrasés. Ouverture à tout public.

Vêtements . Accessoires . Cosmétiques

Chaussures . Linge de maison. Décoration. Puériculture

Pour enfants et adultes – Neufs et à prix minis

(Paiement en espèces uniquement, pas de remboursements, ni échanges)

SECOURS POPULAIRE de l’AUBE 9 rue Godard Pillaveinne – 10000 TROYES Troyes 10000 Aube

C’est la ruche au vestiaire ! Après la braderie du 10 décembre et le déstockage du mois de février nos abeilles bénévoles vous proposent une nouvelle braderie le 11 mars prochain ! Sans cesse en action, elles vous accueilleront ce jour-là dans leur caverne d’Ali Baba avec leur légendaire sourire. Venez tous en nombre. Prix écrasés. Ouverture à tout public.

Vêtements . Accessoires . Cosmétiques

Chaussures . Linge de maison. Décoration. Puériculture

Pour enfants et adultes – Neufs et à prix minis

(Paiement en espèces uniquement, pas de remboursements, ni échanges)