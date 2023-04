FOIRE AUX LIVRES du SECOURS POPULAIRE SECOURS POPULAIRE de l’AUBE Troyes Catégories d’Évènement: Aube

FOIRE AUX LIVRES du SECOURS POPULAIRE SECOURS POPULAIRE de l’AUBE, 22 avril 2023 10:00, Troyes. Comme chaque printemps le SECOURS POPULAIRE DE L’AUBE organise sa Foire aux Livres. Cette édition aura lieu le 22 avril 2023 Samedi 22 avril, 10h00 1 Comme chaque printemps le SECOURS POPULAIRE DE L’AUBE organise sa Foire aux Livres. Cette édition aura lieu le 22 avril 2023. Les éditions précédentes ont rencontré un beau succès avec des mamans accompagnées de leurs enfants, des enseignants, des étudiants …et d’autres lecteurs.

Nous comptons sur vous !!!

Ne manquez pas nos LIVRES, neufs et d’occasion, provenant de dons de particuliers. La vente comporte aussi de la BANDE DESSINEE et de la LITTERATURE JEUNESSE.

(Paiement en espèces uniquement, pas de remboursements, ni d’échanges)

ENTREE LIBRE

Toute notre équipe sera ravie de vous y accueillir SECOURS POPULAIRE de l’AUBE 9 rue Godard Pillaveinne – 10000 TROYES Troyes 10000 Aube

