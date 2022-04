Translation, collections du musée d’Art moderne – 6e version Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle), 14 mai 2022 10:00, Troyes.

Samedi 14 mai, 10h00, 14h00, 20h00 Sur place Entrée libre

Durant sa rénovation, le musée d’Art moderne s’expose par roulement au musée des Beaux-arts et d’Archéologie.

Translation : collections du musée d’Art moderne de Troyes 6e version, jusqu’au 29 août

Durant sa rénovation, le musée d’Art moderne s’expose par roulement au musée des Beaux-arts et d’Archéologie. Cette 6e version présente des œuvres longtemps restées en réserve et qui se dévoilent à travers des thématiques variées (le portrait, la femme cousant, les fleurs, le sport…).

Trois natures mortes au bouquet de Derain, Dunoyer de Segonzac et Dufresne, grands amis des donateurs Pierre et Denise Lévy, accueillent le visiteur. Les chefs d’œuvre fauves de Braque, Froesz, Derain et Vlaminck s’exposent aux côtés d’une sélection d’œuvres cubistes de Gris, La Fresnaye, Metzinger…

Cette 6e version est l’occasion de découvrir les œuvres à travers le prisme de thématiques telles que le portrait ou encore l’animal. Tantôt sauvage, tantôt fidèle à l’homme, il fait l’objet de multiples représentations que ce soit en peinture, en sculpture ou en céramique. Sont ainsi mises en dialogue des œuvres d’artistes des XIXe et XXe siècle tels que Degas, Mare, Bouche…

Les arts décoratifs y trouvent une place centrale avec des verreries de Marinot et un choix renouvelé de céramiques au thème animalier de Lebasque, Lepeltier, Metthey…

L’art des années 1950-1960, avec des œuvres traduisant le jeu des artistes entre figuration et abstraction, complète ce parcours et s’articule autour d’une des dernières donations majeurs du musée : Les Bords de la Tamise (ou La Plaine) (1954) de l’artiste Vieira Da Silva, sans oublier la Bessie impératrice de Prassinos.

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes 10000 Troyes Aube

http://www.musees-troyes.com L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille à travers les savoir-faire et la création textile.Pour la 15e année consécutive, les Musées troyens se réinventent au travers de cet évènement culturel, ludique, pédagogique et populaire ! Depuis 2008, les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée d’art champenois, musée de la bonneterie) imaginent une nuit inédite autour d’un thème spécifique. Après les danses, les voyages, les curiosités et bien d’autres thématiques, l’édition 2022 met à l’honneur les animaux. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et bien en cette nuit du 14 mai 2022, tous les animaux seront… fantastiques, symboliques et chimériques ! Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits tout le week-end de la Nuit des Musées, en plus de la nocturne, les 14 et 15 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h. Programme détaillé : www.musees-troyes.com

