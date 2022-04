“Six siècles de peinture, de Giotto à Corot” Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle), 14 mai 2022 10:00, Troyes.

Samedi 14 mai, 10h00, 14h00, 20h00 Sur place Mesures sanitaires en vigueur.

Visite libre des collections de beaux-arts

Collection permanente :

Six siècles de peinture, de Giotto à Corot

A la manière d’une leçon d’histoire de l’art, le parcours présente un panorama de l’art européen du 14e au 19e siècle avec plus de 300 œuvres parmi les plus importantes des collections. Représentations sacrées, peinture d’histoire, natures mortes, portraits royaux, paysages… tous les genres et périodes picturaux sont représentés et agrémentés de quelques objets d’arts (émaux, ivoire…) et sculptures.

Trois années sont déjà passées depuis la rénovation mais les galeries de peinture du musée des beaux-arts ne restent pas figées. Depuis le printemps dernier, le parcours s’est vu complété par quelques nouvelles acquisitions et pièces de mobilier. Ainsi grâce à la générosité des Amis des musées d’Art et d’Histoire, une nouvelle peinture due au Troyen Jacques de Létin a fait son entrée dans les collections municipales. Ce tableau, resté pendant des siècles dans la descendance du peintre, est à la fois une représentation de l’allégorie de la Grammaire (c’est-à-dire à l’époque, l’apprentissage des langues)… mais aussi un très beau portrait de la femme de l’artiste !

Et au détour d’une cimaise, en regard d’un tableau, le public découvre un médailler dans le goût du grand ébéniste Boulle… ainsi qu’un traineau ancien en forme de lion !

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes 10000 Troyes Aube

http://www.musees-troyes.com L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille à travers les savoir-faire et la création textile.Pour la 15e année consécutive, les Musées troyens se réinventent au travers de cet évènement culturel, ludique, pédagogique et populaire ! Depuis 2008, les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée d’art champenois, musée de la bonneterie) imaginent une nuit inédite autour d’un thème spécifique. Après les danses, les voyages, les curiosités et bien d’autres thématiques, l’édition 2022 met à l’honneur les animaux. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et bien en cette nuit du 14 mai 2022, tous les animaux seront… fantastiques, symboliques et chimériques ! Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits tout le week-end de la Nuit des Musées, en plus de la nocturne, les 14 et 15 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h. Programme détaillé : www.musees-troyes.com

samedi 14 mai – 10h00 à 13h00

samedi 14 mai – 14h00 à 18h00

samedi 14 mai – 20h00 à 23h59

Ville de Troyes / Carole Bell