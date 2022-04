La ménagerie du musée Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle), 14 mai 2022 20:00, Troyes.

Samedi 14 mai, 20h00 Sur place Entrée libre

Visitez les galeries de peinture et l’exposition « Translation » et écoutez les étudiants du Master Patrimoine et Musées vous présenter une sélection d’œuvres sur le thème des animaux.

Entre animaux de compagnie, chevaux de course, animaux allégoriques et natures mortes animalières, les animaux sont omniprésents dans les collections du musée… une véritable ménagerie !

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes 10000 Troyes Aube

http://www.musees-troyes.com L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille à travers les savoir-faire et la création textile.Pour la 15e année consécutive, les Musées troyens se réinventent au travers de cet évènement culturel, ludique, pédagogique et populaire ! Depuis 2008, les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée d’art champenois, musée de la bonneterie) imaginent une nuit inédite autour d’un thème spécifique. Après les danses, les voyages, les curiosités et bien d’autres thématiques, l’édition 2022 met à l’honneur les animaux. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et bien en cette nuit du 14 mai 2022, tous les animaux seront… fantastiques, symboliques et chimériques ! Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits tout le week-end de la Nuit des Musées, en plus de la nocturne, les 14 et 15 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h. Programme détaillé : www.musees-troyes.com

samedi 14 mai – 20h00 à 23h59

